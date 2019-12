Facebook al lavoro su un proprio sistema operativo che possa rimpiazzare Android

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 20 dicembre 2019) A quanto pareha preso in seria considerazione la possibilità di creare unda utilizzare sui suoi accessori hardware come Oculus. Ecco perchéha incaricato Mark Lucovsky, coautore di Windows NT di Microsoft, di creare da zero ildel social network più utilizzato al mondo."Vogliamo davvero assicurarci che nella prossima generazione ci sia spazio anche per noi", afferma il vicepresidente Hardware di, Andrew 'Boz' Bosworth. "Non pensiamo di poterci fidare del mercato o dei concorrenti per garantire che sia così. E quindi lo faremo da soli".durante un'intervista ha dichiarato che il focus di questoè dedicato agli occhiali AR. Attualmente sta vagliando tutte le opzioni, inclusa la potenziale collaborazione con altre società o la creazione di unpersonalizzato specifico per la realtà ...

virginiaraggi : Oggi ho fatto gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo alle dipendenti e ai dipendenti di Ama. L'impegno di Ro… - matteosalvinimi : Quando ero al Viminale ci eravamo impegnati con la comunità del Vasto di Napoli, un lavoro di 18 mesi vanificato in… - nzingaretti : Ogni anno decine di migliaia di italiani e di giovani scappano dal nostro Paese perché sono rimasti senza speranza… -