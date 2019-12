Fabio Rovazzi incontra papa Francesco

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Roberta Damiata Per il tradizionale concerto natalizio in Vaticano,e sua mamma Beatrice hannoto e stretto la mano alDi sicuro non è arrivato con il “trattore” e neanche è passato in “tangenziale”. Ma al Vaticano ci è arrivato lo stessoper il tradizionale concerto di Natale in onda il 24 dicembre in prima serata su Canale 5. Ma non è tanto questa la notizia, quanto il fatto che, accompagnato in Vaticano della mamma Beatrice hato. Lo fatto durante l’udienza per il “il saluto agli artisti” dovee sua mamma hanno potuto stringere la mano al Santo Padre che dal sorriso siamo sicuri che lo conosceva già come artista. "Sono sempre più grato alla vita per tutte le incredibili opportunitá che mi sta regalando. Onorato di averti conosciuto", ha scritto su Instagram per accompagnare la loro foto ...

