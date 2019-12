F1 | nuovo simulatore per la Ferrari Louis Camilleri | “Pronti a investire | sarà una

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) A Maranello sta per arrivare un. Ad annunciarlo è statodurante la tradizionale cena di Natale, lapotrà sfruttare undispositivo già nel 2020 in modo da ottenere immediatamente dei risultati sportivi soddisfacenti e l’amministratore delegato del Cavallino Rampante ha già dichiarato che la prossima stagionedecisamente più costosa rispetto alle precedenti. Le prestazioni in pista non sono state soddisfacenti ma il 2019 è stato davvero ottimo per l’azienda e il rendimento finanziario di un anno record porterà a degli investimenti importanti per il settore corse come ha ribadito: “Siamo fortunati perché il settore automobilistico può sostenere anche nuove spese nella Scuderia, non solo in termini di persone, ma anche in termini di infrastrutture. Siamo una sola società e il settore automotive finanzia ...

