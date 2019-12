F1 | in crescita il numero degli spettatori nel 2019 | Monza sbanca con 200 000 presenze!

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Formula noia? Calo di interesse per colpa del dominio Mercedes? Niente di tutto ciò. Il bilancio conclusivo del Mondiale di Formula Unoa livello di presenze è ampiamente soddisfacente e parla di unadell’1.75% rispetto all’annata precedente, un incremento di tutto rispetto, al quale va aggiunto che è stato segnato un +4% a livello di presenze domenicali e +7.15% nei paddock. Già questo sarebbe un computo di rilievo, ma c’è di più. Ben otto Gran Premi sui 21 in programma hanno superato quota 200.000 presenze complessive nei tre giorni, un dato quanto mai scintillante per una categoria che, va detto, qualche criticità ce l’ha. In primo luogo, come detto, la scarsa competizione in pista, con una Mercedes che ha cannibalizzato gli ultimi sei campionati, quindi il dover correre in alcune sedi non propriamente “storiche” o che possano ...

