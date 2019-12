Ex Ilva, il contenuto dell’accordo tra Mittal e commissari: aumento produzione, intervento dello Stato, esuberi e acciaio green (Di venerdì 20 dicembre 2019) Quattro pagine, tutte scritte in inglese, che rappresentano il punto di partenza di una trattativa che potrà andare avanti al massimo fino agli inizi di febbraio. Quasi 50 giorni, quindi, per decidere quale sarà il futuro dell’ex Ilva di Taranto. Con un segnale: se un’intesa è stata raggiunta, vuol dire che la strada è in discesa. E ha una certezza: ArcelorMittal ci sarà ancora. Quattro sono anche i punti su cui verte l’accordo siglato oggi a Milano tra commissari stroardinari e gruppo franco-indiano: investimenti di Arcelor, quelli dello Stato italiano (disposto a stanziare fino a un miliardo di euro tramite una sua controllata), produzione del cosiddetto “acciaio verde” ed esuberi. Il solo fato che nel protocollo si parli di esuberi, ha fatto andare su tutte le furie i sindacati, neanche interpellati nella definizione del documento. Che contiene, nero su ...

