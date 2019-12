Ex Ilva | firmato il pre-accordo tra commissari e ArcelorMittal | i punti dell’intesa

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ci sarà tempo fino al 31 gennaio per trovare unvincolante sul rilancio dello stabilimento exdi Taranto. Una svolta nella tormentata vicenda del polo siderurgico, dopo la firma di oggi 20 dicembre, tra l’amministratore delegato di, Lucia Morselli, e i tredell’exFrancesco Ardito, Alessandro Danovi e Antonio Lupo, di un protocollo d’intesa che riapre la negoziazione. Il tuo browser non supporta il tag iframe Il documento in inglesedalle parti consiste in quattro pagine e prevede: «un impegno per elaborare un nuovo piano industriale», come riferisce una fonte legale dopo che i rappresentanti delle società sono usciti dall’aula del primo piano del Palazzo di Giustizia di Milano. Secondo fonti vicine ai, tra iprincipali del pre-ci sarebbe la partecipazione dello Stato con una ...

Tecnobarbaro : RT @BJLiguria: ArcelorMittal: firmato accordo con i commissari Ilva - - Tanapertutti1 : RT @ItaliaOggi: Ex Ilva, firmato al fotofinish accordo di massima sul nuovo piano - BJLiguria : ArcelorMittal: firmato accordo con i commissari Ilva - -