Esta Usa | l’autorizzazione di viaggio per chi si reca negli Stati Uniti per turismo

Leggi la notizia su leggioggi

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Avete deciso di partire finalmente per il vostro, avete visto un’offerta imperdibile su internet e volete acquistare il biglietto aereo? Aspettate un attimo: sapete quali sono gli step burocratici imprescindibili per poter entrare in Usa e senza le quali il vostronon potrà essere organizzato? Le prime due cose da avere sono il passaporto elettronico in corso di validità e l’(Electronic System of Travel Authorization),elettronica alrichidal Governo Usa. In questo articolo cercheremo di rispondere alle FAQ più importanti che riguardano questo tipo di autorizzazione a partire dalle informazioni presenti nel sito ufficiale dell’immigrazione americana: Department of Homeland Security – Dhs. Per quanto riguarda il passaporto vi ricordiamo solo che è necessario disporre di un passaporto elettronico, che è un ...

ericaaclementee : No se como ni como se usa esta vara???? (momenti imbarazzanti nella vita di Erica) - FabianA47252307 : RT @joe_joystick: Como se usa esta madre? Joe Joystick FTW - nubevilacqua : #nunziobevilacqua ieri a #tgcom24 con #Luigigalluzzo e @FantettiRaff #UKelection2019 #Brexit effetti commerciali ed… -