Esonero Montella | ore di riflessione in casa Fiorentina | il nome del sostituto

(Di sabato 21 dicembre 2019)– Si è giocato il secondo match valido per la diciattesima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campoe Roma, partita scoppiettante quella che è andata in scena al Franchi. Dominio della squadra di Fonseca che ha vinto con ampio margine, 1-4 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, partite super per Dzeko, Zaniolo ma soprattutto Pellegrini, il centrocampista ha inventato calcio. Nel frrattempo sprofonda sempre più la Fioeentina, percorso sempre più deludente per la squadra di Vincenzo, il bilancio con il tecnico in panchina è veramente negativo. La posizione dell’Areoplanino è sempre più in bilico, sono in corso valutazioni in, la lunga pausa può risultare fatale percon l’che potrebbe arrivare a stretto giro di posta. Iachini è ilin ...

