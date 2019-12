Esonero Montella | la Fiorentina ha deciso | ecco i nomi per sostituirlo

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019): dopo la brutta sconfitta rimediata contro la Roma al Franchi, il tempo di Vincenzoè scaduto. In pole Iachini In attesa dell’ufficialità laavrebbe già preso una decisione definitiva: quella di esonerare Vincenzodopo la brutta sconfitta rimediata contro la Roma (1-4 al Franchi) e solo 4 punti di margine sulla zona salvezza. Le aspettative a inizio stagione erano ben altre, e al momento la dirigenza viola sta ragionando sul prossimo allenatore. Al posto di, al momento in pole position ci sarebbe Giuseppe Iachini con il quale i viola avranno dei colloqui nelle prossime ore. Contatti anche con l’ex ct dell’Under 21 Gigi Di Biagio. Fredda la pista Prandelli, la grande suggestione in casa viola si chiama Luciano Spalletti. Dato il tempo che la sosta regalerà alla dirigenza, un tentativo per l’ex allenatore ...

DiMarzio : #Fiorentina, si va verso l'esonero di #Montella #Spalletti e non solo. I nomi dei possibili sostituti ?? - Marylena_88 : RT @Sport_Mediaset: #Fiorentina, #Montella verso l'esonero. La conferma nelle parole di #Prade: 'Momento durissimo, il presidente deve rifl… - LAROMA24 : Fiorentina: Montella verso l'esonero, si pensa a Spalletti. In lizza anche Iachini e Di Biagio #AsRoma -