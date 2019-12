Esonero Montella | il tecnico traballa | ecco i nomi per sostituirlo

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019): dopo la brutta sconfitta rimediata contro la Roma al Franchi, Vincenzoè a rischio. Si scalda Iachini Sono ore decisive in casa Fiorentina per Vincenzo. Dopo la brutta sconfitta rimediata contro la Roma (1-4 al Franchi) la dirigenza viola sta ragionando sul futuro delche, con soli 4 punti di margine sulla zona salvezza, è più in discussione che mai.potrebbe davvero non mangiare il panettone e venire esonerato prima della fine dell’anno. Al suo posto in pole position, in questo momento, ci sarebbe Giuseppe Iachini con il quale i viola avranno dei colloqui nei prossimi giorni. Contatti anche con l’ex ct dell’Under 21 Gigi Di Biagio. Ma la grande suggestione in casa viola si chiama Luciano Spalletti. Dato il tempo che la sosta regalerà alla dirigenza, un tentativo per l’ex allenatore nerazzurro verrà ...

