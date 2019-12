“Emma Marrone e il nuovo fidanzato”. E dopo i gossip parola a lei: “Ora direte che sono una milf…” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Emma Marrone scende in campo. Non appena il settimanale Chi ha diffuso le foto di Emma Marrone in compagnia del modello Guido Milani a Cortina durante una passeggiata sulla neve, è impazzato il gossip secondo cui tra loro ci sarebbe del tenero. Tuttavia, davanti all’ennesimo gossip sulla sua vita sentimentale, Emma ha voluto fare chiarezza respingendo ogni speculazione. “Adesso direte che sono una milf. Lui è un bel ragazzo, ma potrebbe essere mio figlio”, ha fatto sapere l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi. In effetti, scrive il Giornale l’artista salentina ha 35 anni mentre il modello al quale è stata accostata in questi giorni ne ha 12 in meno. Stando a quello che raccontano i bene informati, Emma Marrone e il giovane in questione lavorano per la stessa agenzia di spettacolo e moda e, per questo motivo, sono diventati buoni amici che amano condividere insieme ...

