Emma e il regalo di Natale ai genitori: la bellissima sorpresa (Di venerdì 20 dicembre 2019) Emma Marrone ha fatto una splendida sorpresa ai suoi genitori per Natale: la cantante, con la complicità di suo fratello Francesco, si è recata a casa loro nel cuore della notte prima della data prevista. Emma Marrone: genitori Con 3 video su Instagram Emma Marrone ha rivelato ai suoi fan la splendida sorpresa fatta ai suo genitori: la cantante infatti ha deciso di recarsi a casa loro prima del previsto e nel pieno della notte. I due, ancora a letto e assonnati, sono stati felicissimi di vedersela spuntare davanti mentre cantava sulle note di Stupida Allegria. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Mio Mondo♥️ (@cu tuttu lu core Emma) in data: 18 Dic 2019 alle ore 9:51 PST “Tornerò, tornerò tutte le volte che andrò via…” ha intonato la cantante mentre si dirigeva entusiasta verso la camera dei genitori, i quali l’attendevano per la Vigilia ...

