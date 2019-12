Emergenza climatica in Liguria | allagamenti e frane | famiglie evacuate

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Laè di nuovo la prima vittima del maltempo che sta colpendo il Nord Ovest. Per la terza volta in un mese è stata allerta rossa in tutta la regione: si registrano torrenti esondanti, strade chiuse e. Situazione particolarmente grave ad Imperia, dove diversesarebbero state costrette all’evacuazione a Badalucco, una delle zone più colpite. Il governatore Giovanni Toti ha parlato della “peggiore ondata di maltempo degli ultimi 50 anni“. Questo autunno, ha spiegato il presidente di Regione in conferenza stampa, sono caduti in alcune zone 2300 mm di pioggia, più della media annua su tutta la, di nuovo allerta rossa Nonostante l’allerta rossa causata dalle eccezionali precipitazioni in, si lavora per contenere i danni. Attenzione speciale a Badalucco, provincia di Imperia, dove 6in regione Poggio sono state fatte evacuare e si ...

c_appendino : ?? Oggi, la presenza di @GretaThunberg a #Torino, sarà un'ulteriore occasione per ribadire la centralità che l'emerg… - anbarone : Nelle precedenti conferenza sul #clima delle Nazioni Unite si è sempre cercato di vedere un bicchiere “mezzo pieno”… - varesenews : Il primo Comune dell’Alto Verbano a dichiarare l’emergenza climatica -