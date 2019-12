Elodie esagerata | fuori di seno davanti allo specchio | si vede tutto FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 20 dicembre 2019)non smette di stupirci! Adesso sappiamo che è in viaggio insieme al suo fidanzato Marracash. La bella cantante ha infatti postato una storia Instagram che li ritrae insieme in aereo. Ha anche caricato anche unain si mostradidi! In questo scatto, presumibilmente scattatodi un bagno, la bellissimasi mostra in reggi: è un scatto realizzato per un noto brand di intimo, di cui la cantante è diventata testimonial. Mostra le sue forme sode e naturalissime incantando il web. Ecco alcuni commenti: Troppo bona

EmanueleAnsel : -