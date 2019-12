Elisa Isoardi Instagram | selfie magnetico al letto | «Solo una scusa per coccolarmi…»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) «Non ho sonno èunaper coccolarmi perché fuori fa freddo… pomeriggio di tv e… #zenitamoremio», è bastato questo semplice post adper incendiare gli animi dei suoi ammiratori su. Ad accompagnare quest’intrigante messaggio uno scatto che mostra la conduttrice de La prova del cuoco a. Unche valorizza il primo piano della presentatrice 36enne: occhi da cerbiatta, profondi, intensi, labbra carnose e capelli mossi quanto basta. In basso alla foto innocente, anche perché mai come questa volta non c’è nulla di “scoperto”, decine di complimenti. Che dire? L’ex fidanzata storica di Matteo Salvini piace, ha stregato tutti.al: «unaper coccolarmi» Lo sguardo ammaliante di, pubblicato meno di un’ora fa, ha ricevuto quasi mille “mi ...

BlitzQuotidiano : Elisa Isoardi e la ricetta dell’insalata russa con i doppi sensi: “Le misure si prendono dal pisello”… - Gingerly116027 : Nn sarà mai come la nostra Antonellina Nazionale. La defezione in massa dell'ex staff della Prova del Cuoco lo ha d… - romi_andrio : RT @carotelevip: C'era una volta Elisa Isoardi #portaaporta -