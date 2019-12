Eleonora Abbagnato lascia l’Opéra di Parigi | “Starò vicina a mia madre | è stata molto

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 21 dicembre 2019)è la ballerina italiana più ammirata al mondo. Arrivata aldiquando aveva 14 anni, èla prima italiana a ottenere il ruolo di étoile. Adesso si prepara are questo ruolo e la città nella quale ha vissuto più della metà della sua vita. Tornerà in Italia per stareallamalata di una forma cronica di leucemia. A Io Donna, laha spiegato i motivi della sua rinuncia: Ci sono arrivata a 14 anni e ci ho vissuto fino a quasi 42, dunque mi preparo all’addio come per un matrimonio: ci saranno tutti gli amici, la famiglia, i coreografi, gli assistenti, le étoile, i miei partner. Non vedo l’ora di ricordare insieme a loro i momenti più belli di questi 28 anni. Mamma èmale e ora continua la terapia. Quando si è ammalata non ho potuto andare in Sicilia per aiutarla, ma tornando a Roma ci possiamo riavre: è ...

