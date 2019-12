Eleonora Abbagnato lascia la danza: “Voglio stare vicino a mia madre malata” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Eleonora Abbagnato lascia la danza: “Sto vicino a mia madre malata” Il prossimo 23 dicembre 2019 sarà una giornata storica ed emozionante per Eleonora Abbagnato, la più famosa étoile italiana, impegnata all’Operà di Parigi: lunedì, infatti è il giorno in cui la ballerina lascia la danza. Il motivo? stare più vicino alla madre, che soffre di una forma cronica di leucemia. Ad annunciarlo la stessa Abbagnato, 41 anni, in una lunga intervista a Io Donna: “Mamma è stata molto male – ha raccontato – e ora continua la terapia. Quando si è ammalata non ho potuto andare in Sicilia per aiutarla, ma tornando a Roma ci possiamo riavvicinare: è il mio dovere, adesso che i nostri ruoli si sono invertiti”. Dal 2015, infatti, la Abbagnato è anche direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma. Ma i suoi impegni a Parigi l’hanno sempre tenuta lontana ...

