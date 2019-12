Eleonora Abbagnato | addio all’Opéra di Parigi | “Mia madre sta male”

Leggi la notizia su dilei

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Quando si pensa alla danza la mente va subito a lei:. L’étoile dell’Opéra di, infatti, è una delle rappresentanti italiane di questa meravigliosa disciplina. Un orgoglio per tutto il nostro Paese e per gli appassionati. Purtroppo, però, la ballerina ha annunciato che lascerà definitivamente quella che per anni è stata la sua casa e dove ha svolto la sua professione ottenendo grandi successi. Accadrà a breve, il 23 dicembre. Poco prima dei festeggiamenti natalizi,salirà per l’ultima volta sul palco deldiper esibirsi nell’elegante balletto Le Parc, sulla coreografia di Angelin Preljocaj e le musiche di Mozart. Una data storica che lascia un po’ di amaro in bocca. Per l’, però, è arrivato il momento di lasciare. Ad annunciarlo e a dichiarare i motivi proprio lei, che in un’intervista a Io Donna ha ...

