Elena Morali | crisi con Scintilla? L’amaro sfogo | “Sto soffrendo molto”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 20 dicembre 2019)e il suo grido di dolore sui social: “Sono stati mesi molto difficili” La popolare soubrettepare davvero non star vivendo un periodo idilliaco. Difatti la ragazza, in questi ultimi mesi, è finita in un’incredibile bufera mediatica dapprima per via del presunto flirt con Fabio Rondinelli e successivamente per il suo rapporto con Daniele Di Lorenzo. Tra l’altro quest’ultimo, proprio da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, ha rivelato di aver deciso di lasciarla perchè oltre asi sarebbe aggiunto anche un altro uomo, la cui identità è ignota. Ma i problemi per l’opinionista di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso non sono finiti qua perchè in questi giorni ha anche discusso con il direttore del settimanale Novella 2000, Roberto Alessi. Tanti problemi per la ragazza che forse non riesce più a gestire. E probabilmente ...

Elena_Morali : Buongiorno così ?? #holiday - Affaritaliani : ELENA MORALI SENZA REGGISENO: FOTO E' DA 10 E LODE! Gallery Vip - Affaritaliani : ELENA MORALI SENZA REGGISENO: LA FOTO E' DA 10 E LODE! Le foto Vip -