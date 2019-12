Eden – Un Pianeta da Salvare | dal 6 gennaio al via su La7 la «nuova avventura» di Licia

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 20 dicembre 2019)Colò Correva l’anno 1989 quando, ancora giovanissima,Colò salpò a bordo della celebre Arca di Noè di Canale5 portando in tv la sua passione per gli animali, l’ambiente e la natura. Una passione che a distanza di 30 anni esatti, con migliaia di km macinati in giro per il mondo e altrettante ore di tv, è rimasta immutata, al punto da spingere la conduttrice veronese ad intraprendere unatelevisiva in giro per il mondo. Da lunedì 6Colò sarà, infatti, al timone di– Unda, un nuovo appuntamento settimanale di La7 in cui si andrà alla scoperta delle bellezze naturali del nostro, con una finestra aperta sull’attualità per contribuire a proteggere e migliorare il delicato equilibrio tra l’ambiente e l’uomo.Colò racconterà in ogni puntata gli spettacoli della natura, raggiungendo in prima persona i ...

