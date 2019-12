Economia mondiale | cosa aspettarsi dal 2020?

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La fine del 2019 è ormai vicina e molti analisti hanno già formulato diversi scenari possibili per capiredalin materia di. Alcune tematiche al centro del dibattito nel 2019 ritroveranno un ruolo primario anche nel nuovo anno una tra tutte la guerra commerciale tra Usa e Cina. Persisteranno anche i timori legati a specifiche aree del globo come Argentina e Hong Kong anche se la ripresa dovrebbe tornare a farsi sentire in maniera importante.dalLa probabilità di assistere ad un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina sembrano essere in aumento con l’inizio del nuovo anno. Alcune analisi pubblicate negli Stati Uniti fanno infatti emergere che la parola “pro-intesa” ha superato la parola “anti-intesa”. Tuttavia, lo spettro dell’impeachment appena dichiarato potrebbe far ...

