Ecoitaliasolidale: sono migliaia i senzatetto a Roma e in Italia, non basta Piano Freddo del Comune (Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – Continua a crescere la realtà dei senzatetto in Italia, che in base all’ultima stima Istat sono 50.724, in aumento rispetto al 2011, quando erano 47.648, oltre ad un numero di “invisibili” che vivono ai margini delle nostre città fra povertà, disperazione, degrado ed a rischio della vita. E’ quanto denuncia in una nota Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale del movimento Ecologista EcoItaliasolidale. Aumenta il numero dei clochard di nazionalità Italiana: per l’Istat sono 21.259, mentre nel 2011 erano 19.325, e 7 su 10 prima di ridursi a vivere per strada disponevano di una casa. A Roma ci sono circa 7.700 senza fissa dimora censiti, ma in realtà la cifra reale sarebbe fra le 14mila e le 16mila persone. Secondo il programma del Campidoglio per il Piano Freddo 2019-2010 i posti a disposizione saranno 450 in totale, 115 unità in più rispetto al 2018, ma comunque ...

