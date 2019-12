Ecco perché porto sempre il cappello”. Albano Carrisi, ci sono voluti anni per spiegare il motivo (Di venerdì 20 dicembre 2019) Nel settembre 2018, uno dei cappelli di Al Bano Carrisi è stato venduto per il valore di euro 200. Il cappello era un panama bianco, indossato e personalizzato con il nome di Al Bano, il quale lo ha autografato rendendolo assolutamente unico. Infatti, al centro delle attività promosse dalla History Life Onlus si trovano la tutela, la promozione e la valorizzazione della cultura e dell’arte in tutte le sue forme ed espressioni e Carrisi non può non aver sostenuto la causa. Il cappello è senza dubbio l’elemento che da sempre contraddistingue la figura del cantante pugliese. A distanza di qualche giorno dalla morte della mamma, Al Bano ha deciso tornare sul piccolo schermo. Infatti, la scorsa domenica è stato ospite nel programma di Simona Ventura. L’incontro in studio con Carrisi, ha permesso di ripercorrere la storia del cantante, a partire dalla sua adolescenza, ovvero ...

