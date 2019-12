Ecco l’albero di Natale che costa quasi 14 milioni di euro

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 20 dicembre 2019) L'albero dida 11di dollariL'albero dida 11di dollariL'albero dida 11di dollariL'albero dida 11di dollariL'albero dida 11di dollariL'albero dida 11di dollariL'albero dida 11di dollariL'albero dida 11di dollariL'albero dida 11di dollariL'albero dida 11di dollariL'albero dida 11di dollariL'albero dida 11di dollariL'albero dida 11di dollariL'albero dida 11di dollariL'albero dida 11di dollariL'albero dida 11di dollariL'albero dida 11di dollariL'albero dida 11di dollariL'albero dida 11di dollariL'albero dida 11di dollariL'albero dida 11di ...

MammaNunmat64 : RT @Sfrida2: Come promesso Finalmente...Natale...ecco Il mio albero...e in una casa co 4 maschi più il cagnozzo5 Ho scelto un tocco di… - Sfrida2 : Come promesso Finalmente...Natale...ecco Il mio albero...e in una casa co 4 maschi più il cagnozzo5 Ho scelto u… - markshaw1900 : RT @LunaLeso: @MaurilioVitto @BrindusaB1 @bmarczewska @BaroneZaza70 @CaterinaCategio @user9870 @ValerioLivia @paolo_barberio @scastaldi9 @m… -