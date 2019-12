“ECCE HOMO erectus” | l' opera che ha sconvolto Roma

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di venerdì 20 dicembre 2019) L'artista italiano Hogre ha affisso nuovamente ala suaintitolata, per la seconda volta in due anni. A differenza del 2017, però, quest'anno lo stesso atto di subvertising ha scatenato una polemica decisamente più ampia che si è conclusa con la rimozione dell'– obiettivo raggiunto soprattutto grazie agli amplificatori mediatici dei vari Salvini e Meloni, che da soli raggiungono ogni giorno cinque milioni di italiani. L'di Hogre, raffigurante un bambino (...) - Religione / Arte, , Arte, Blasfemia, No logo, Installazioni

