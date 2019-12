Eboli, il ministro della salute Speranza: “Maggiori fondi per la sanità nella legge di bilancio” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiEboli (Sa) – “nella legge di bilancio stanziati maggiori fondi per il potenziamento del servizio sanitario nazionale”. È determinato il ministro della salute, Roberto Speranza, che questa mattina, ospite di un convegno sulla sanità organizzato dal centro di riabilitazione Elaion di Eboli che ha visto tra gli altri anche la presenza del deputato Ebolitano, Federico Conte, ha annunciato tutte le novità in materia di potenziamento e rafforzamento della sanità pubblica volute dal governo. “Dobbiamo avere la consapevolezza che il nostro servizio sanitario nazionale è una pietra preziosa che ci hanno regalato i nostri genitori e di cui sento il peso generazionale – ha esordito Speranza, ricordando la nascita della legge che ha istituito il servizio sanitario nazionale e sottolineando l’importanza dell’articolo 32 della Costituzione che tutela ...

Leggi la notizia su anteprima24

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Eboli ministro