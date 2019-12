Due navi da crociera si scontrano e sfiorano una terza nel porto di Cozumel | in Messico

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) LedaCarnival Glory e Carnival Legend si sono scontrate oggi aldi, in, lasciando un passeggero ferito. “Stiamo valutando i danni ma non ci sono problemi che influenzano lagabilità delle due”, ha comunicato Carnival Cruises. Carnival descrive l’incidente come un’allisione tra le due. Allisione è un termine tecnico utilizzato per descrivere la situazione in cui una nave in movimento entra in collisione con un oggetto stazionario, come un’altra nave. La Carnival Glory stava “facendo le manovre per attraccare” e ha colpito la Carnival Legend, che era già attraccata (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo), ha dichiarato la compagnia. Parte del ponte della Carnival Glory ha subito danni estesi. Un passeggero è stato ferito in maniera lieve. Sembra, inoltre, che la Carniavl Glory sia andata vicino ...

