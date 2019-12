Droga | aumentano i morti in Italia | allarme tra i giovani

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il dipartimento delle Politiche antidella Presidenza del Consiglio ha presentato in parlamento la relazione annuale sul fenomeno delle tossicodipendenze riferita all’anno 2018. Il testo ha evidenziato un preoccupante aumento delleinlegate all’abuso di sostanze stupefacenti. Secondo i dati ci sarebbe quasi una vittima al giorno nel nostro Paese. L’aumento dell’utilizzo della cannabis Inper utilizzo di droghe sono stati 334 nel 2018, 38 in più rispetto al 2017. Il 12,8% in più rispetto ai 296 dell’anno precedente. Nella fascia delle donne over 40 si è assistito addirittura ad un incremento del 92%. Lapiù diffusa nel mercato illegale è la marijuana. Moltissimi ne fanno uso, con una percentuale del 25% negli studenti delle superiori. Secondo le stime, la spesa per la cannabis si aggira intorno ai 4,4 miliardi all’anno. La ...

UbertoGandolfi : Aumentano truffe informatiche, reati per droga e incidenti, calano i furti. Un anno nel VCO - vco24news : Aumentano truffe informatiche, reati per droga e incidenti, calano i furti. Un anno nel VCO - quevedobologna : Aumentano Clothard e senzatetto. Persone povere, con problemi familiari e mentali, oppure abuso di droga e alcol. La società va ripensata -