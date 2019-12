Documentario di Renzi su Firenze trasmesso da Nove è costato 500mila euro a Lucio Presta

Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 20 dicembre 2019) "ha detto che i 700 miladel prestito per la sua nuova villa afurono restituiti appena «perfezionata la vendita della vecchia villa». Ma le date non tornano. Il leader di Italia Viva è riuscito a pagare il suo debito grazie a circa mezzo milione digiratogli da". Così L'Espresso lancia uno scoop che riguarda Matteoe che coinvolge anche la sua avventura televisiva, ossia ilsecondo medal canaleun anno fa. Matteosulcon "secondo me", dal 15 dicembre in prima serata Il doc con Matteosecondo me, in onda suda sabato 15 dicembre per quattro settimane. L'inchiesta giornalistica nasce dal caso politico e giudiziario della della villa da 1,3 milioni dicomprata dall'ex segretario del Pd grazie al prestito ...

