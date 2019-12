Doctor Sleep | in arrivo un director' s cut di tre ore!

Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 20 dicembre 2019)sta per arrivare in versione digitale e home video, il regista Mike Flanagan annuncia un's cut di tre ore, con mezz'ora di scene in più rispetto alla versione cinematografica.sta per essere disponibile in versione digitale e si profila una versione's cut di tre ore per la gioia dei fan dell'adattamento del romanzo sequel di Shining firmato da Stephen king. L'accoglienza al botteghino diè stata peggiore del previsto, ma il film ha fatto discutere a lungo e ha comunque una larga fetta di estimatori che gioiranno nell'apprendere che l'del film in versione digitale coinciderà con la disponibilità di una versione's cut lunga tre ore, mezz'ora in più rispetto alla versione cinematografica. A dare la notizia via social è il regista Mike ...

