DIscarica Tragliatella | Fdi Municipio XV | basta col gioco dell’oca cara Raggi

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – “Lafa ilcon i municipi di Roma. Dopo anni di inerzia, si ricomincia… Viene fuori la volontà di realizzare nuovamente una, indicando in maniera approssimativa, una zona priva di servizi e con linee viarie assolutamente insufficienti a sostenere tale attività. La via Cassia, strada già tra le più trafficate della Capitale, si ritroverebbe a sostenere il passaggio di tutti i camion dell’Ama, cosa che aggraverebbe ulteriormente il traffico, incidendo in maniera pesantemente negativa sulla viabilità.” “Si tratta di un posizionamento logistico assolutamente non proponibile che non tiene minimamente conto dell’impatto ambientale di tale scelta”. Così in una nota il Capogruppo FdI delXV Giuseppe Calendino, Stefano Erbaggi e Dario Antoniozzi, del coordinamento romano di Fratelli d’Italia, e gli esponenti di FdI nel ...

