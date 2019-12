Discarica Bussi | emessa dalla Provincia di Pescara ordinanza per bonifica

Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 20 dicembre 2019), svolta per le bonifiche. Ladiha emesso oggi l'sul polo industriale individuando in Edison il responsabile della contaminazione. In 48 pagine riassunta la drammatica condizione di contaminazione e ricostruite le responsabilità. Forum H2O: da anni avevamo sollevato la questione dell'individuazione del responsabile, il polo industriale è l'area più vasta del SIN e tra le più inquinate d'Italia. Ora il Ministero dell'Ambiente non dorma e avvii tutte le procedure. Edison deve provvedere al risanamento anche del polo industriale di. Il Forum H2O è in grado di divulgare il documento che può essere definito come una vera e propria svolta per le bonifiche nel sito nazionale per le bonifiche di. Ladi, infatti, oggi ha emanato l'con cui, dopo ...

cristinapasque : RT @LaNotiziaTweet: I soldi ci sono, le bonifiche no. Veleni infiniti alla discarica di #Bussi. In 12 anni realizzati solo due interventi r… - nebenet : RT @serebellardinel: L' #Abruzzo che ha premiato la @LegaSalvini, si ritrova con analisi per la tutela ambientale che conferma che a #Buss… - FabrizioMattei_ : RT @LaNotiziaTweet: I soldi ci sono, le bonifiche no. Veleni infiniti alla discarica di #Bussi. In 12 anni realizzati solo due interventi r… -