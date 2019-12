Dionisi ‘orfano’ di Ciofani | “Possiamo fare meglio | iniziando da Benevento”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiFrosinone – Un semplice intervento telefonico, perché il big match con il Benevento è ormai alle porte. Federico, attaccante del Frosinone, ha parlato all’evento organizzato dallo sponsor Bluvacanze, in collaborazioni con gli enti istituzionali di Roma e Frosinone.– “È sicuramente strano non avere al mio fianco un compagno col quale ho condiviso emozioni, successi e tante vicende calcistiche. Con Daniel avevamo trovato un giusto feeling tecnico-tattico e i risultati sono stati eccellenti. Il calcio però è questo, siamo professionisti e a volte le strade si dividono“. Compagni – “Avere al mio fianco attaccanti del calibro di Ciano, Trotta, Citro e Novakovic è comunque confortante, mi aiutano a ritrovare i giusti equilibri e le giuste alchimie. Inizialmente come reparto e anche come squadra abbiamo fatto ...

