Detenzione e spaccio, arrestato 50enne a Montaguto (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiMontaguto (Av) – Continua l’opera di prevenzione e repressione dei carabinieri di Avellino legata allo spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto, un’altra importante attività è stata condotta dai militari della Compagnia di Ariano Irpino che questa mattina hanno eseguito varie perquisizioni e tratto in arresto un 50enne, ritenuto responsabile del reato di Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico, a seguito di una corposa attività informativa, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo Radiomobile hanno individuato in un 50enne di Montaguto, un possibile obiettivo d’interesse nella lotta alla droga. Ritenuto giunto il momento di intervenire, quando i Carabinieri hanno bussato alla porta della sua abitazione, lo stesso, reso edotto dell’attività in procinto di attuazione, ha tentato di convincere ...

