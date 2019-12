Denunciato salernitano per detenzione abusiva di fuochi di artificio

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Ieri, 19 dicembre 2019, nel pomeriggio, in Salerno, militari del dipendente Nucleo Operativo e Radiomobile comandati dal Cap. Semboloni Andrea denunciavano in stato di libertà F. G., classe ’74,, celibe, nullafacente, pregiudicato, perdi materiale esplodente. Nell’ambito di mirati servizi di contrasto al commercio edi manufatti pirotecnici in occasione delle prossime festività, nel pomeriggio di ieri, a seguito di perquisizione domiciliare nei confronti F.G. venivano rinvenuti e sequestrati numerosi artifizi. In particolare i circa 100 kg di materiale pirotecnico di vario tipo venivano illecitamente detenuti all’interno dell’abitazione di F.G. ubicata al piano terra di un condominio di 4 piani. L'articoloperdidiproviene da ...

