Dem, finito ultimo dibattito elettorale

Si chiude l'democratico dell'anno,con i 7 candidati sul palco che spiegano agli americani i motivi per cui ognuno di loro è il migliore, quello in grado di battere Donald Trump "Chi si aggiudicherà la nomination dovrà battere Trump e unire il paese. Vi chiedo di votarmi" afferma Buttigieg nella sua dichiarazione finale durante il. "E' un momento buio per l'America,ma io sono piena di speranza" dice Elizabeth Warren, precisando di "non lavorare per i milionari o i miliardari ma per gli americani".(Di venerdì 20 dicembre 2019)