Decreto fiscale | convertito in legge | le principali misure previste

Leggi la notizia su leggioggi

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Con la votazione della fiducia al Governo, al Senato si è concluso l’iter di conversione indel(D.L. 124/2019) collegato alladi Bilancio 2020. Nel testo in parte profondamente modificato rispetto a quello iniziale, sono presenti oltre a numerose modifiche, diverse novità per imprese, professionisti e contribuenti. Si va dalle semplificazioni fiscali, ai nuovi termini per l’invio del modello 730. Sonodelle restrizioni alla circolazione del contante e anche incentivi come la lotteria degli scontrini per contrastare l’evasione. Novità anche per le compensazioni, gli appalti, e l’Iva. Vediamo in sintesi le più interessanti disposizionidal collegato, molte delle quali entreranno in vigore dal prossimo luglio 2020. Il testo definitivo del: modello 730, riscritto il calendario Relativamente al modello 730, sono ...

Mov5Stelle : È stato approvato alla Camera un nostro ordine del giorno al decreto fiscale. Abbiamo chiesto al Governo maggiore… - MarcoBellinazzo : Calciomercato: chiunque voglia prendere #Ibrahimovic in Italia, @acmilan o @sscnapoli , dovrà offrirgli un contratt… - cstambul : RT @save_snap: #DrittoeRovescio @gparagone Su decreto fiscale e decreto scuola ho votato col #M5S,il problema è leuropa. Nel programma si p… -