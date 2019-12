De André e PFM | a febbraio | al cinema | il docufilm sullo storico concerto di Genova del

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di venerdì 20 dicembre 2019) In tanti, alla scoperta di questa sorprendente notizia, si staranno asciugando le lacrime per l'emozione. Quell'emozione che anima lo spirito dei fan di Fabrizio De. Il batticuore assale il termometro della felicità, quella che ti coglie mentre stai passeggiando per strada, o mentre stai ascoltando musica. Oggi, è un giorno speciale per gli amanti del noto cantautore genovese. Vi spiegherete il perché di questa emozione, leggendo questo articolo. Qualche tempo fa, era stata resa nota la (...) - Musica e Spettacoli / Musica,, DeFabrizio,, De Andrè Cristiano

CorradoTrenta : FABRIZIO DE ANDRÉ E PFM. IL CONCERTO RITROVATO: Al cinema il 17, 18 e 19 febbraio - sisi_marco : Il concerto di Fabrizio De Andrè a Genova insieme alla PFM diventa un film - RBcasting : 'Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato' al cinema il 17, 18 e 19 febbraio 2020. Lo storico live di Genova… -