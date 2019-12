Dal 26 dicembre al 6 gennaio al Bioparco giornate speciali con animali

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – Dal giorno di Santo Stefano all’Epifania aldi Roma saranno organizzate alcune. Il programma del 26prevede attivita’ per tutta la famiglia: la visita guidata tematica ‘sotto zero, un Natale alla scoperta delle specie che sopravvivono al freddo’ per scoprire, in compagnia di un esperto naturalista, gli adattamenti delle specieche vivono in habitat estremi, dove la temperatura scende di molti gradi sotto lo zero. Durante il percorso si fara’ visita a civette delle nevi, leopardi iraniani, foche grigie, tigri, orsi bruni, cammelli della Battriana, e si scopriranno i vantaggi dell’ibernazione o di orecchie piccole e zampe corte, come l’importanza di possedere molto grasso. Al Rettilario, dalle 11 alle 12 i keeper saranno a disposizione dei visitatori per spiegare le numerose e ...

SalvatoreMerlo : Breve storia del terrore. Fioramonti si dimette il 23 dicembre dal ministero dell’Istruzione. Brindisi. Al suo post… - RaiTre : Il 18 dicembre 2014 ci lasciava #VirnaLisi. Dal successo cinematografico internazionale alle fiction tv, le sue in… - ItalianAirForce : #ComeEravamo Gorizia, 9 dicembre 1936: un imponente schieramento di CR.32 è pronto per la festa della Madonna di Lo… -