Dal 2010 al 2019 | l'Italia in dieci grafici interattivi INFOGRAFICHE

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Quali sono stati i nomi preferiti daglini negli Anni ‘10? E cosa ci dice l’andamento delle elezioni nazionali che si sono svolte nel decennio in via di conclusione? E, ancora, le tasche delle famiglie dello Stivale sono più vuote o più piene oggi rispetto al? E come sono cambiate le abitudini dei giovanissimi per quanto riguarda l’intrattenimento? A queste ed altre domande possiamo provare a dare una prima risposta guardando ai numeri e aiche ci aiutano a interpretarli. Politica, l’era della volatilità Partiti che, come il PD, dal 40% vedono dimezzato il proprio consenso nello spazio di un’elezione. Altri, come la Lega per esempio, che salgono da un modesto 5% fin oltre al 30% nel giro di appena sei anni. Altri ancora che sembrano viaggiare sulle montagne russe (il Movimento 5 Stelle su tutti), qualcuno infine che pare destinato ad un progressivo declino come ...

you_trend : ???? Dal 1997 (prima vittoria di Tony Blair) ad oggi, la % di voto dei Conservatori è aumentata di elezione in elezio… - SkyTG24 : Dal 2010 al 2019: l'Italia in dieci grafici interattivi - mag_digital : I migliori 10 gadget del decennio dal 2010 al 2019 -