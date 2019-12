Dai congedi parentali agli effetti delle quote rosa | il premio Valeria Solesin a 12 tesi

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ledi genere in politica e nei cda. Come cambiano le decisioni, migliora la produttività e la qualità dei provvedimenti se ai vertici ci sono anche le donne. Poi ie il loro potere rivoluzionario nelle società contemporanee per migliorare la parità di genere. Infine la fertilità: perché non è vero, lo smentiscono i dati, che se le donne lavorano allora smettono di fare figli. Ma piuttosto succede se gli Stati non forniscono gli strumenti di welfare idonei per aiutare le madri. Di questo parlano le dodicidi laurea che hanno vinto la terza edizione del: dodici lavori scelti per lo sguardo “innovativo e originale” sul tema “il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro Paese”. Il concorso, rivolto a studentesse e studentiuniversità italiane, è dedicato alla ...

