Da autodifesa a permanenza: la narrazione turca del conflitto siriano (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il 9 ottobre la Turchia ha lanciato l’operazione Sorgente di pace contro il nord est della Siria, occupando parte del territorio che fino a quel momento era sotto il controllo delle Forze democratiche siriane. L’intento dichiarato dell’invasione turca era (ed è tuttora) quello di eliminare la minaccia terroristica dal confine, mentre il nemico designato erano le YpgG/Ypj considerate da Ankara una derivazione del tanto odiato Pkk (Partito dei lavoratori curdi). Nata come un’operazione difensiva, Sorgente di pace si è in seguito rivelata una strategia per mettere piede ancora una volta in Siria con l’obiettivo però di continuare a mantenere la propria presenza nel territorio dello Stato limitrofo. La Turchia è entrata in Siria anche nel 2016 e nel 2018, ma in entrambi i casi le truppe turche hanno finito con il ritirarsi preferendo controllare il territorio ...

