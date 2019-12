Cristina Buccino smentisce flirt con Kolarov | Non lo conosco nemmeno

Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Non ci sarebbedietro il divorzio del terzino della Roma Alexanderdalla moglie Vesna. A smentirlo in maniera decisa è la diretta interessata, che ha preso molto male la nascita di questo gossip.Ha dichiarato lasu Instagram Stories: "Mi dispiace dover fare queste Stories, non rispondo mai a provocazioni ma mi stanno arrivando tanti messaggi su questo gossip che riguarda me e una persona che io neanche. Non so neanche come è fatto, non so nulla, ma volevo dirvi una cosa: mi avete rotto veramente i c...i". La modella italiana ha rincarato la dose: "Io ce l'ho soprattutto con quei quattro mentecatti, che si nascondono, perché poi non si viene mai a sapere chi scrive queste porcate assurde, queste bugie inventate di sana pianta. Per arrivare a fine mese scrivono quattro cagate e pensano di arrivare chissà dove. Mi dispiace se sono stata cruda, ma ...

