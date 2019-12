Cristiano Ronaldo un marziano | dopo il goal alla Sampdoria pioggia di complimenti | CR7

Leggi la notizia su baritalianews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ildi, segnato nell’ultima partita della Juventus contro la, passeràstoria come uno dei più belli in assoluto. Il giocatore portoghese, leader indiscusso della squadra bianconera, ha mostrato un’elevazione mostruosa salendo fino in cielo per colpire di testa il pallone e insaccarlo nella rete della squadra blucerchiata. Un gesto atletico degno dei campionissimi della NBA, campionato di basket americano. Lo stesso allenatore della, Claudio Ranieri, si è complimentato per il gesto atletico di. Secondo i dati resi noti da Sky,ha fatto un salto di 71 centimetri, andando a colpire di testa all’altezza di 2 metri e 58 centimetri.è rimasto sospeso nell’aria per 50 secondi. Se non è un record poco ci manca. Un gol spettacolare che riproponiamofine dell’articolo. Il ...

PescaraCalcio : Il salto di #Ronaldo in #SampJuve è stato a dir poco incredibile ??. Noi, però, non siamo da meno ???? The @Cristiano… - FOXSportsIT : Cristiano Ronaldo è rimasto sospeso in aria per 0.48'' ed è arrivato a 2.56 metri di altezza: fuoriclasse ??… - DAZN_IT : SIUUU! Cristiano Ronaldo ci racconta come è nata la sua esultanza Linea Diletta torna il 26 dicembre. Solo su… -