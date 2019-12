Cristiano Ronaldo, la Leotta imita l’esultanza: la reazione di CR7 (Di venerdì 20 dicembre 2019) Cristiano Ronaldo è indubbiamente uno dei personaggi più seguiti a livello internazionale, capace di muovere le masse per una semplice esultanza dopo le rete da lui realizzate. Un’icona nel settore sportivo, in particolar modo calcistico. Un vero e proprio esempio di lavoro e abnegazione, a dimostrazione che il talento se non è accompagnato da attività fisica rischia di lasciare il tempo che trova. Cristiano Ronaldo, le origini della sua esultanza Ospite al programma condotto da Diletta Leotta su Dazn, Cristiano ha affrontato alcuni temi sia calcistici che personali. Da quel che è emerso dall’estratto mostrato sulle reti televisive, il fuoriclasse portoghese ha raccontato le origini della sua esultanza sempre più contagiosa in Italia. CR7 ha evidenziato la spontaneità con cui è nato quel gesto, durante un match disputato quando ancora vestiva la maglia del Real Madrid in una ...

