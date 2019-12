Crac banche | da Carige a Vicenza il conto lo pagano sempre i risparmiatori Per i manager

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019)e contribuenti, i veri responsabili raramente e solo in parte. È il trito e ritrito copione dei fallimenti bancari all’italiana, costati sinora allo Stato oltre 13 miliardi di euro e circa il doppio a 380milache avevano investito negli istituti collassati dal 2015 ad oggi. Tra prescrizioni, annullamenti, rinvii, udienze che arrivano ad anni dalla chiusura indagini, è invece ancora da capire quello che alla fine pagheranno i timonieri che hanno condotto le navi del credito sugli scogli. Senza dimenticare che molti reati presenti nelle grandi inchieste sulle crisi degli istituti di credito – dal falso in prospetto e alle false comunicazione sociali, dalle truffe all’aggiotaggio – hanno pene piuttosto basse e comunque i termini di prescrizione sono di sei anni. L’eccezione è il reato di bancarotta fraudolenta per cui sono ...

