Cosenza | truffa su falso olio biologico | arrestati ex consigliere regionale e suo figlio

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Spacciavano perl’ottenuto con prodotti chimici, e utilizzavano i proventi della frode per acquistare immobili all’asta fallimentare e finanziare così un centro di accoglienza per migranti. Un exdella Calabria è stato arrestato insieme aldalla Guardia di Finanza dinell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Paola. I due sono indagati per i reati diaggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode nell’esercizio del commercio, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, calunnia e tentata estorsione. Il padre è stato sindaco del comune di Amantea, in provincia di, dove vive con il. Le indagini, svolte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Paola e della Tenenza di Amantea, hanno accertato che i due hanno commercializzato nella loro azienda agricola 41.860 chili di ...

