Cosa vuole fare in campo il Napoli di Gattuso

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ambizione La prima partita disulla panchina dele le successive dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis hanno chiarito in maniera definitiva quale sarà la direzione del nuovo corso tattico. La squadra azzurra, per input presidenziale, cercherà di inseguire e quindi ricreare il modello pensato e applicato da Maurizio Sarri nel suo triennio a. Ovviamente, si tratta di un’idea utopica, di un compito non realizzabile. Non perché quelsia inarrivabile, ma perché siamo in un’altra epoca, sono cambiate molte cose, molti giocatori, e poinon è Sarri. Non è una dichiarazione/definizione negativa, semplicemente è un dato oggettivo rispetto alla diversità tra due uomini, tra due professionisti. Molto ambiziosi nel loro approccio al gioco, certo, ma in maniera differente. Non è difficile pensare cheabbia accettato l’incarico di ...

guglielmoscilla : Chi vuole un albero della mia foresta? Può sembrare una cosa sconcia, ma questo Natale me ne hanno regalata una, co… - MeliShy00 : RT @Gyeomison: Ho letto che Wonho è a casa con i ragazzi. L’unica cosa che realmente desidero è la sua serenità. Se non se la sente di torn… - Spacema22867591 : RT @SardoneSilvia: La figura di #DiMaio è veramente misera. Ora vuole mandare a processo #Salvini, pur essendo stato vicepremier dello ste… -