CorSport | Ghoulam incanta Gattuso Il Napoli potrebbe non cercare un sostituto sul mercato

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Sono bastati un paio di allenamenti in gruppo per rilanciare la speranza, scrive il Corriere dello Sport. L’algerino ha ripreso ad allenarsi, sembra recuperare, finalmente. “Sono bastati un paio di allenamenti per spargere un cauto ottimismo. Per pensare che sia sempre il caso di credere che un giorno Faouzipossa tornare quello straordinario esemplare di ventitré mesi fa”. Il terzino vuole riprovarci e, scrive il quotidiano, “ci sta pensando anche, che del laterale mancino rimaseto”.deve ritrovare la corsa e lo smalto. Se ci riuscirà, ilnon cercherà rimpiazzi sul. “Illo aspetta e lui ci crede. Si daranno un periodo, breve o lungo, si vedrà, e intanto Giuntoli comunque darà un’occhiata in giro. Sperando che non serva, perchésarebbe il rinforzo che lui esi regalerebbero da subito, evitando anche il ...

