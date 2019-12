Cormano | auto volata in Milano-Meda | ipotesi chiusura del cavalcavia

Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Si ipotizza ladeldelladi via Enrico Fermi ada cui ieri sera è precipitata un’sulla superstrada (clicca qui per foto e video). Ad annunciarlo è stato lo stesso sindaco Luigi Magistro presente sul luogo dell’incidente che ha seguito tutte le fasi di recupero della Jaguar fino a notte fonda. L’sfondando il parapetto delha danneggiato fortemente la paratia metallica per consentire la totale sostituzione è ipotizzabile che l’Amministrazione comunale emetta un’ordinanza didel tratto di strada in entrambi i sensi di marcia. su Il Notiziario.

